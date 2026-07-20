В Нидерландах реки обмелели раньше обычного

Нидерланды официально объявили о дефиците воды. Из-за продолжительной жары и отсутствия дождей уровень рек оказался значительно ниже обычного для середины июля. В заливе Мертье на реке Ваал плавучие дома частично сели на мель, а некоторые заметно накренились.

Власти заверяют, что запасам питьевой воды ничего не угрожает. Однако для экономии пресной воды шлюзы будут открывать реже. Это может замедлить движение речных судов и ограничить попадание солёной морской воды во внутренние водоёмы.

Температура в стране сейчас примерно на 4,5 градуса выше климатической нормы для этого времени года.

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[Аттис ван дер Хорст, жительница плавучего дома]:

«Обычно мы каждый год садимся на дно, но в этот раз это произошло немного раньше. Однако эти баржи и плавучие дома рассчитаны на такие условия, так что, в принципе, это не проблема».

Система распределения воды в стране переведена на второй уровень реагирования – режим фактического дефицита. Такое решение принимают, когда поступление воды из рек становится недостаточным для растущего спроса. Последний раз этот уровень вводили летом 2022 года.

[Аттис ван дер Хорст, жительница плавучего дома]:«Может наступить день, когда летом здесь почти совсем не останется воды. Но мы живём в самом конце речной системы. Нидерландам достаётся самая малая часть воды, которая течёт через Европу. Поэтому необходимо договариваться с другими странами, где эта вода берёт своё начало».

Нидерланды находятся в дельте крупных европейских рек и зависят от воды, поступающей из соседних стран. Регулирование речного стока требует координации между несколькими государствами Европы.

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