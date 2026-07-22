В Австралии тестируют виртуальное ограждение для автодорог

В австралийском городе Куинбиан начались испытания виртуального ограждения на автодороге. Оно разработано для защиты животных от..
Дата загрузки: 2026-07-22
В австралийском городе Куинбиан начались испытания виртуального ограждения на автодороге. Оно разработано для защиты животных от столкновений с автомобилями. Экспериментальное оборудование установили на участке протяжённостью 1,2 километра.
[Мэтт Кендалл, член городского совета]:
«В целом установлено 48 таких устройств. Они размещены по обе стороны дороги с интервалом в 25 метров в шахматном порядке».
Виртуальное ограждение активируется светом автомобильных фар. Система предупреждает животных о приближении транспорта мигающими огнями и высокочастотными звуковыми сигналами.
[Мэтт Кендалл, член городского совета]:
«Этот участок – настоящая «горячая точка»: за год здесь происходит множество столкновений с кенгуру и вомбатами. Производитель утверждает, что эта технология способна сократить количество случаев наезда на животных примерно на 50 процентов».
Технологию будут тестировать в течение года. На проект выделили 14 000 долларов США.
За последние 10 лет испытания различных систем виртуального ограждения проводили примерно в 12 местах по всей Австралии. Однако результаты трудно оценить объективно.
Власти, которые организовывали такие тестирования, сообщали о снижении смертности диких животных на дорогах на 50-90 процентов. В то же время независимые научные исследования не выявили статистически значимых улучшений.
Четыре месяца назад правительство Австралийской столичной территории (ACT) отклонило предложение протестировать технологию из-за противоречивых данных об эффективности подобных систем.
Однако власти Куинбиана решились на эксперимент. Они обещают дать реальную оценку.
[Мэтт Кендалл, член городского совета]:
«Мы подходим к этому вопросу непредвзято: наша цель – собрать данные и представить отчёт совету».
Сторонники инициативы надеются, что результаты, полученные в Куинбиане, побудят правительство Австралийской столичной территории пересмотреть свою позицию.
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