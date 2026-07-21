Тела 27 человек, включая четырёх детей, нашли спасатели после крушения пассажирского парома на реке Эссекибо в..

Не менее 27 человек погибли и 83 пропали без вести в результате крушения парома в Гайане

Тела 27 человек, включая четырёх детей, нашли спасатели после крушения пассажирского парома на реке Эссекибо в Гайане. Трагедия произошла поздно вечером в субботу. Но о её масштабах власти сообщили только в понедельник.

Паром следовал из Джорджтауна в Порт-Кайтуму. Согласно официальным документам, на пароме находились 116 пассажиров и 17 членов экипажа. Однако как минимум 32 из 69 спасённых человек не значились в списке пассажиров. Это не позволяет установить точное число пропавших без вести. Считается, что их не менее 83. При этом надежды найти выживших тают.

Спасённые пассажиры говорят, что судно было переполнено. Хелена рассказывает, что везла с собой восьмерых внуков. Выжили только четверо.

[Хелена Мунсамми, выжившая пассажирка парома]:

«Я пыталась спасти одного малыша – двухлетнего ребёнка, но не смогла. Я боролась за свою жизнь. Судно затонуло за считанные минуты или даже секунды. Я кричала внукам, чтобы они цеплялись хоть за что-нибудь».

В числе спасённых оказались капитан и минимум один член экипажа. У обоих тест на наркотики дал положительный результат. Их заключили под стражу. В связи с крушением судна и гибелью людей начато уголовное расследование.

В Гайане плохо развита сеть автодорог. Люди часто пользуются паромами, поскольку авиабилеты стоят намного дороже.

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Пассажиры давно жалуются на то, что кассиры неофициально продают места знакомым, не внося их имена в списки пассажиров. Эта практика десятилетиями сохраняется на государственных паромных терминалах.

Перевернувшийся паром был построен более 80 лет назад. В последний раз проходил капитальный ремонт в сухом доке в 2024 году. Следующее техобслуживание было запланировано на октябрь.

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