США вводят новые 50-процентные пошлины на канадские товары

США вводят новые 50-процентные пошлины на канадский импорт объёмом почти 20 миллиардов долларов. Они вступят в..

США вводят новые 50-процентные пошлины на канадский импорт объёмом почти 20 миллиардов долларов. Они вступят в силу через 30 дней и затронут широкий список товаров: от вина и цемента до мебели, одежды, рыболовных снастей и хоккейного инвентаря.

Дональд Трамп обосновал это претензиями к торговой политике Канады. В Вашингтоне говорят, что Оттава ограничивает доступ американских товаров на свой рынок. В частности, речь об алкоголе, молочной продукции и автомобилях.

При этом Трамп впервые почти за сто лет воспользовался разделом 338 американского закона о пошлинах 1930 года. Он позволяет вводить дополнительные сборы до 50% в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают импорт американских товаров.

Канада считает действия США нарушением соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава готова активизировать переговоры с Вашингтоном в ближайшие недели.

Согласно статистике, в 2025 году объём американского импорта из Канады превысил 380 миллиардов долларов. Под новые пошлины попадает более 5% этого количества.

При этом Вашингтон сейчас отдельно ведёт переговоры с Мексикой о пересмотре североамериканского торгового соглашения. В июле США отказались продлевать его действие на 16 лет, запустив процедуру пересмотра документа. Дональд Трамп призвал соседей сократить торговый дефицит с США и вернуть производство в Северную Америку.

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