США вводят новые 50-процентные пошлины на канадские товары

США вводят новые 50-процентные пошлины на канадский импорт объёмом почти 20 миллиардов долларов. Они вступят в..
Дата загрузки: 2026-07-21
США вводят новые 50-процентные пошлины на канадский импорт объёмом почти 20 миллиардов долларов. Они вступят в силу через 30 дней и затронут широкий список товаров: от вина и цемента до мебели, одежды, рыболовных снастей и хоккейного инвентаря.
Дональд Трамп обосновал это претензиями к торговой политике Канады. В Вашингтоне говорят, что Оттава ограничивает доступ американских товаров на свой рынок. В частности, речь об алкоголе, молочной продукции и автомобилях.
При этом Трамп впервые почти за сто лет воспользовался разделом 338 американского закона о пошлинах 1930 года. Он позволяет вводить дополнительные сборы до 50% в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают импорт американских товаров.
Канада считает действия США нарушением соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава готова активизировать переговоры с Вашингтоном в ближайшие недели.
Согласно статистике, в 2025 году объём американского импорта из Канады превысил 380 миллиардов долларов. Под новые пошлины попадает более 5% этого количества.
При этом Вашингтон сейчас отдельно ведёт переговоры с Мексикой о пересмотре североамериканского торгового соглашения. В июле США отказались продлевать его действие на 16 лет, запустив процедуру пересмотра документа. Дональд Трамп призвал соседей сократить торговый дефицит с США и вернуть производство в Северную Америку.
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