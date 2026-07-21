Туристы спасаются от жары в хорватском подводном музее

Хорватский подводный музей недалеко от города Трогир приглашает туристов окунуться в Адриатическое море, а заодно –..
Дата загрузки: 2026-07-21
Хорватский подводный музей недалеко от города Трогир приглашает туристов окунуться в Адриатическое море, а заодно – в историю. Экспозиция воссоздаёт Крестный путь, который прошёл Иисус к месту своего распятия.
На морском дне расположились 52 статуи. В целом дайверов ждёт 15 остановок. Они символизируют события, которые пережил Иисус: от суда и смертного приговора до воскрешения.
[Ален Кунац, владелец музея]:
«Музей расположен на глубине трёх с половиной – четырёх метров. Все статуи примерно человеческого роста – около двух метров в высоту. Так что музей идеально подходит для новичков и тех, кто не умеет погружаться с аквалангом и баллонами. Здесь этого не нужно».
В конце Крестного пути туристов встречает семиметровая статуя Иисуса. Она установлена на глубине девяти метров.
[Ален Кунац, владелец музея]:
«Встреча с ней производит сильное впечатление: по телу бегут мурашки, когда видишь, насколько она величественна и огромна».
Рядом с последней остановкой также затоплен югославский самолёт-разведчик.
Все статуи можно осмотреть, даже не ныряя. Достаточно надеть маску. Но многие любители подводного дайвинга погружаются на глубину.
[Ремиджио Гальвес, турист из Италии]:
«Мы надеемся отлично провести время, поскольку любим пляжный отдых и дайвинг. Узнав об этой достопримечательности в Хорватии – а это что-то совершенно новое и захватывающее, – мы с нетерпением ждём возможности увидеть всё, что скрыто под водой в этом музее».
Температура в Трогире сейчас выше 30. Так что отдых у моря для многих становится спасением.
[Джонс Лин, турист с Тайваня]:
«Здесь отличное место, но сегодня очень жарко. Поэтому я решил просто пойти к воде и поплавать. Честно говоря, погода здесь прекрасная по сравнению с моей страной. Я приехал с Тайваня, а там влажно и тепло. Даже жарче, чем здесь».
Музей «Крестный путь» появился в 2017 году. Все статуи сделаны из прочного армоцемента. Создал их скульптор из города Петриня.
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