Южнокорейцы обращаются к картам Таро, чтобы узнать мысли питомцев

Гадалка Хван Су Кён раскладывает карты на столе, но не для того, чтобы предсказать чьё-то будущее...

Гадалка Хван Су Кён раскладывает карты на столе, но не для того, чтобы предсказать чьё-то будущее. Её задача – прочитать мысли домашних питомцев. В этот салон гадания в престижном сеульском районе Каннам люди каждый день приводят десятки животных.

Эту собаку по кличке Исыль взяли из приюта. Хозяйка считает, что пёс пережил психологическую травму.

[Рю Су Ми, владелица собаки]:

«Я хотела узнать, о чём он думает. Он спит рядом со мной ночью и ходит за мной по пятам, словно телохранитель. Мне очень интересно, тяжело ли ему это даётся. Я думала, что он, возможно, устаёт».

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Владелица салона гадания рассказывает, как узнаёт о чувствах животных.

[Хван Су Кён, владелица салона гадания]:

«Ориентируясь на запах, питомцы совершают определённые действия: например, кладут лапу на карту или, если они более активны, тянутся к ней носом. Так что это можно рассматривать как метод, при котором мы считываем информацию с карт, выбранных животными именно таким образом».

А эта посетительница салона говорит, что карты Таро помогли ей лучше понять свою собаку.

[А Хе Чжу, владелица собаки]:

«Если раньше я понимала лишь пять простых эмоций – например, «я болен», «я счастлив» или «мне грустно» и так далее, – то теперь кажется, что Таро открыли мне 20 или 30 различных оттенков эмоционального языка».

Услуга под названием «Таро для питомцев» всё популярнее в Южной Корее, где увеличивается число владельцев животных. В стране с самым низким уровнем рождаемости в мире люди стали реже заводить детей. Сдерживающие факторы – это высокие цены на жилье и дорогое образование. Так что многие южнокорейцы предпочитают держать домашних питомцев.

Хван открыла салон в 2014 году. Сеанс гадания стоит около 15 долларов США. Владелица отмечает, что клиенты приходят не по одному разу и спрос на «Таро для питомцев» растёт. Она даже разработала специальные карты для животных.

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