Лесные пожары в испанской Ла-Мьерле уничтожили 30 000 гектаров леса

Обугленные деревья и сожжённую траву оставил после себя лесной пожар в муниципалитете Альбендиего в испанской провинции..

Обугленные деревья и сожжённую траву оставил после себя лесной пожар в муниципалитете Альбендиего в испанской провинции Гвадалахара. Огонь пришлось тушить с земли и с воздуха. Сейчас пламя удаётся держать под контролем.

[пожарный]:

«Мы быстро развернули два пожарных рукава и потушили огонь. Сейчас не позволяем искрам распространяться в нашу сторону».

В этом же регионе рядом с муниципалитетом Ла-Мьерла пожар уничтожил более 30 000 гектаров леса. Огонь окружил 34 населённых пункта. Людей эвакуировали.

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Пожар подступил и к городку Ихес. Местные жители до приезда пожарных объединились, чтобы защититься от огня. На помощь пришли люди из соседних муниципалитетов.

[Каталина, местная жительница]:

«Видите, как здесь падает обгоревшая кора? Она может пролетать километры, и как только попадёт на траву, вспыхнет огонь. Начнётся пожар, и если его не остановить, то неизвестно, как далеко он распространится».

Фермеры приехали на тракторах и вспахивают землю, чтобы сделать противопожарные полосы. Некоторые привезли цистерны с водой и ранцы-водомёты для борьбы с огнём.

[Хорхе, местный житель]:

«Я делал противопожарную полосу, чтобы огонь не добрался до луга в Ихесе и Романильосе, и чтобы предотвратить его распространение на луг в Баньюэлосе». [Хесус, местный житель]:

«Страшно, потому что город находится в десяти километрах отсюда. Приехали все местные жители».

По данным испанского метеорологического агентства, это уже третья волна жары с начала года. Сейчас в юго-восточной части страны температура превышает 40 градусов. Это создаёт высокий уровень опасности лесных пожаров.

Испания уже стала самой пострадавшей от пожаров страной Европейского союза в этом году. Здесь сгорело более 104 000 гектаров леса. В прошлом году в стране зафиксировали 63 крупных лесных пожара. Они опустошили территорию площадью в 355 000 гектаров.

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