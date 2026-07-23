Внезапные наводнения в Афганистане: десятки жертв

Внезапные наводнения на северо-востоке Афганистана унесли жизни, по меньшей мере, 20 человек. Но жертв может быть..

Внезапные наводнения на северо-востоке Афганистана унесли жизни, по меньшей мере, 20 человек. Но жертв может быть в разы больше: ещё около сотни людей числятся пропавшими без вести. Еще не менее 80 человек получили телесные повреждения. Такие данные приводит талибское правительство страны.

Больше всего пострадала столица региона Нуристан – город Парун.

[Дост Мохаммад Вахдат, Управление по стихийным бедствиям Нуристана]:

«Город Парун пострадал от сильного внезапного наводнения. В результате было разрушено 9-10 отелей, и, как видите, причинен значительный ущерб. Кроме того, погибло более 100 наших сограждан». [местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Примерно в 14:30-15:00 внезапно началось наводнение. Мы сидели в нашем магазине, и вдруг земля начала трястись. Сначала мы подумали, что это землетрясение. Потом поняли, что это наводнение. Люди разбежались во все стороны, пытаясь спастись».

Афганистан входит в число стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. В последние годы некоторые регионы страны стали более засушливыми, а в других, наоборот, осадков выпадает больше нормы.

Проблему усугубляет вырубка лесов в Нуристане и других провинциях в последние десятилетия. Голая почва без корневых систем хуже впитывает дождевую воду.

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