Стены бывшего промышленного района Осло превратились в галерею под открытым небом. На фестивале в Норвегии работают..

Осло превратился в галерею под открытым небом: художники из 21 страны рисуют на стенах

Стены бывшего промышленного района Осло превратились в галерею под открытым небом. На фестивале в Норвегии работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы.

Участников отбирали из 140 заявителей. Каждый должен завершить работу за три дня.

Одна из работ посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму. Ротейм, родившийся в Осло, сто лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик.

[Саймон Диас, исполнительный директор фестиваля]:

«Мы стараемся объединить разные культуры, людей разного возраста. Здесь важно обмениваться опытом, чтобы уезжать с новыми знаниями, вдохновляться новыми друзьями и создавать лучшее искусство, когда возвращаемся домой».

Для марокканского художника Маджида фестиваль стал возможностью представить свою культуру. На его работе изображена девушка из Марокко.

[Маджид Эль-Бахар, уличный художник из Марокко]:

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«Вам дают стену или холст. Вы можете выразить себя, создавать своё искусство не только в своём городе, но и по всему миру, делиться своей культурой с другими и перенимать культуры других».

На фестивале работают художники с разными техниками. Норвежская художница Танья пишет кистью и учится у мастеров классического граффити.

[Танья Стюрволд, уличная художница из Норвегии]:

«Поэтому здорово наблюдать за их работой и получать от них советы. Надеюсь, это поможет мне расширить свои возможности. И я очень рада, что оказалась между двумя настоящими ветеранами граффити, которые отлично рисуют буквы».

Организаторы также позволили попробовать свои силы и посетителям. Все желающие научиться мастерству граффити на специальных мастер-классах.

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