Лувр вновь открыл Галерею Аполлона, ограбленную в прошлом году

Лувр вновь открыл для публики Галерею Аполлона, откуда девять месяцев назад воры украли французские королевские регалии..

Лувр вновь открыл для публики Галерею Аполлона, откуда девять месяцев назад воры украли французские королевские регалии стоимостью 88 миллионов евро. Дерзкое ограбление выявило уязвимость системы безопасности самого посещаемого музея мира.

Галерея открылась без драгоценностей, которые прежде были её главной достопримечательностью. По словам директора Лувра, эти экспонаты, включая знаменитый алмаз «Регент», будут выставлены в отдельной, особо охраняемой зоне музея.

Теперь же внимание гостей должны привлекать великолепная архитектура и убранство самой галереи. По пути к расположенной неподалеку «Моне Лизе» можно осмотреть величественный зал, полюбоваться позолоченными потолками и греческими фресками.

Галерея Аполлона, созданная в эпоху правления Людовика XIV, входит в число самых известных исторических залов Лувра. Она также послужила прообразом Зеркального зала Версальского дворца.

Ограбление в Лувре произошло 19 октября пошлого года. Воры проникли в Галерею Аполлона через окно, разбили витрины и менее чем за семь минут похитили восемь предметов из коллекции королевских регалий.

Похищенные ценности до сих пор не найдены – за исключением короны императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Экспонат обнаружили позже со следами повреждений. Сейчас он на реставрации.

В прошлом году руководство музея запустило десятилетний проект «Новый ренессанс Лувра» стоимостью 800 миллионов евро. План предусматривает модернизацию инфраструктуры, снижение скученности посетителей, а также создание отдельного зала для «Моны Лизы» к 2031 году.

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