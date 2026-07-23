США продолжают удары по Ирану: расходы на войну достигли $37,5 млрд

США заявили об 11-м дне ударов по Ирану. По данным Центрального командования США, атаки были направлены..

США заявили об 11-м дне ударов по Ирану. По данным Центрального командования США, атаки были направлены на центры военных операций, объекты морской инфраструктуры, авиационные ангары, хранилища беспилотников и военную логистику.

В американском командовании отметили, что целью ударов было дальнейшее снижение способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, поскольку за последние три месяца Тегеран атаковал более 30 торговых судов. В США также заявили, что с начала мая американские силы помогли провести через пролив около 900 коммерческих судов и обеспечить перевозку 450 миллионов баррелей нефти.

Между тем на слушаниях в Сенате министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что война с Ираном уже обошлась Вашингтону в 37,5 миллиарда долларов. По его словам, эта сумма включает как уже понесённые расходы, так и часть ожидаемых затрат.

Хегсет также заявил, что США продолжают контролировать движение судов через Ормузский пролив. По его словам, Иран сохраняет возможность атаковать коммерческое судоходство.

[Пит Хегсет, министр обороны США]:

«Я признаю, что у них несомненно всё ещё есть возможности. Но масштаб ущерба, который мы им нанесли в ходе этой серии операций, поставил их в самое худшее положение за всю их историю».

Тем временем Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что США готовы к переговорам с Ираном, однако Тегеран пока не настроен на серьёзный диалог.

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[Марко Рубио, Госсекретарь США]:

«США всегда привержены дипломатии. Мы открыты и всегда готовы участвовать в переговорах для урегулирования разногласий. И это по-прежнему верно в случае с Ираном».

Перемирие между США и Ираном, заключённое в июне, не сохранилось. Стороны возобновили боевые действия и обвиняют друг друга в нарушении договорённостей. США вновь наносят удары по Ирану, а Иран атакует американские и союзные объекты в регионе.

Ситуация вокруг Ормузского пролива также остаётся напряжённой: движение судов резко сократилось, а Вашингтон вновь ввёл морскую блокаду иранских портов.

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