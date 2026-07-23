Вспышка легионеллёза в Нью-Йорке унесла жизни пятерых человек

Вспышка легионеллёза в Нью-Йорке унесла жизни пяти человек. В целом выявлено 82 случая заболевания. Восемь пациентов..

Вспышка легионеллёза в Нью-Йорке унесла жизни пяти человек. В целом выявлено 82 случая заболевания. Восемь пациентов пока в больнице.

Случаи заражения зарегистрированы только в Верхнем Ист-Сайде. Так что особой паники в Нью-Йорке нет, но люди всё же обеспокоены.

[Мелисса, жительница Нью-Йорка]:

«Я слышала, что вспышка сконцентрирована в Верхнем Ист-Сайде, поэтому я очень волнуюсь за людей, живущих там». [Алекс, житель Нью-Йорка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Конечно, это вызывает беспокойство, но мне кажется, что в таком городе, как Нью-Йорк, вокруг постоянно полно опасностей, угрожающих жизни. Мы пережили ковид, так что, думаю, переживём и это; наверное».

Легионеллёз – это острое инфекционное заболевание, которое поражает лёгкие и также может поражать другие органы.

[Дэниэл Капливски, врач-инфекционист]:

«Легионелла – это бактерия, вызывающая пневмонию. Она отличается от других бактерий тем, что её сложнее выявить при посеве культуры. Кроме того, её труднее лечить традиционными антибиотиками».

Бактерии легионеллы размножаются в воде и почве. Источниками заражения становятся бассейны, фонтаны, а также градирни, которые используют для охлаждения воды потоком атмосферного воздуха.

[Дэниэл Капливски, врач-инфекционист]:

«В этих градирнях для отвода тепла используется испарение воды с образованием аэрозольных частиц. Если такие установки оснащены вентиляторами, эти частицы выбрасываются в окружающую среду. Таким образом, проблема не в системе водоснабжения здания, а в загрязнении окружающей среды этими аэрозольными частицами».

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе проверили более 180 градирен. В 34 обнаружили живые бактерии легионеллы. Все источники инфекции уже прошли санитарную обработку. За последнюю неделю ни одного нового случая заражения людей не выявлено.

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