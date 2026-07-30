Трое пожарных погибли на Крите

Трое пожарных погибли при попытках взять под контроль лесные пожары в Греции. Сильный ветер разносит пламя..

Трое пожарных погибли при попытках взять под контроль лесные пожары в Греции. Сильный ветер разносит пламя по заросшим растительностью участкам острова Крит и угрожает домам в горных долинах.

Двое пожарных оказались заблокированными в огне недалеко от деревни Крия-Вриси на Крите, когда перемещались между очагами пожара. Ещё один погиб в другом пожаре в регионе Пелопоннес.

Ситуацию осложняет очень сильный ветер. Пламя вышло из-под контроля вблизи популярных мест отдыха. Туристов и местных жителей из Крия-Вриси и других посёлков эвакуируют.

[местный житель]:

«Мы были в опасности, но благодаря всеобщим усилиям, шлангам и ведрам, а также тому, что ветер к тому моменту стих, мы избежали худшего. Огонь проник во дворы некоторых домов, но худшего не случилось». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А на этих кадрах греческая береговая охрана эвакуирует десятки людей с берегов города Ретимнон на севере Крита. Людей перевозят на другую часть острова.

Короткая ссылка на эту страницу: