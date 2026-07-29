Мировой рекорд скорости на хайлайне среди мужчин побил китайский спортсмен Лянпэн Ли на чемпионате мира в..

Китаец побил рекорд скорости на хайлайне во время Чемпионата мира в Швейцарии

Мировой рекорд скорости на хайлайне среди мужчин побил китайский спортсмен Лянпэн Ли на чемпионате мира в Швейцарии. Ли промчался по 60-метровой стропе за 23,05 секунды. Скорость при этом достигла 9,37 километра в час, это 2,6 метров в секунду.

Спортсмены соревновались также в дисциплине фристайл, включая сложный стиль комбо.

Для выступлений подготовили пять параллельных строп длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров.

Немецкий спортсмен Себастьян Эггер завоевал титул чемпиона мира по фристайлу среди мужчин.

[Себастьян Эггер, чемпион мира по фристайлу]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В первый раз я занял пятое место, во второй – четвёртое, а на этот раз выиграл соревнования. Я сам не ожидал этого и очень доволен результатом».

Среди женщин титул чемпиона мира завоевала немецкая спортсменка Сесилия Шток. Она победила во всех трёх категориях: скоростном хайлайне, фристайле и комбо. Шток стала чемпионкой мира во второй раз.

[Сесилия Шток, чемпионка мира]:

«Моя соперница упала в конце выступления в стиле комбо, а я всё выполнила. В итоге это стал лучший трюк».

В чемпионате участвовали более 40 спортсменов из 15 стран.

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