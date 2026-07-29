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Лесной пожар в центральной Испании добрался до жилых домов

Лесной пожар в центральной Испании добрался до жилых домов

В центральной Испании масштабный лесной пожар добрался до жилых домов. Это город Эль-Тьембло. [местная жительница

Дата загрузки: 2026-07-30

Лесной пожар в центральной Испании добрался до жилых домов

В центральной Испании масштабный лесной пожар добрался до жилых домов. Это город Эль-Тьембло.

[местная жительница]:
«Говорят, что там упала искра, и дом загорелся. Моя мама живёт здесь, но сейчас её тут нет. Я прибежала посмотреть, что могу сделать. Они спасли дом. Это невероятно. В этом городе невозможно находиться».

[местная жительница]:
«Фасад, терраса и крыша моего дома сгорели, а внутреннюю часть удалось спасти. Самое важное – не материальные вещи, а памятные предметы, а также страх и опустошение, которые мы пережили».

Пламя пытаются сдержать пожарные и добровольцы.

[местный житель]:
«Мы боремся с пожарами, обеспечиваем водой, помогаем соседям, спасаем животных, заботимся о них, даем им пить. Мы делаем всё необходимое».

Лесные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров территории в провинциях Авила и Мадрид. Усилия по тушению огня осложняют высокие температуры, сухая растительность и пересечённая местность.

[местный житель]:
«У меня была операция на сердце, и в нынешней ситуации мне пришлось терпеть, сдерживать эмоции и продолжать жить. Я должен помогать соседям».

А вот так выглядит прилегающий к Эль-Тьембло лес. Погибло много диких животных.

Тем временем испанские власти начали ослаблять ограничения, позволив эвакуированным жителям 13 городов вернуться домой.

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