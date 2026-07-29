Лесной пожар в центральной Испании добрался до жилых домов

В центральной Испании масштабный лесной пожар добрался до жилых домов. Это город Эль-Тьембло.

[местная жительница]:

«Говорят, что там упала искра, и дом загорелся. Моя мама живёт здесь, но сейчас её тут нет. Я прибежала посмотреть, что могу сделать. Они спасли дом. Это невероятно. В этом городе невозможно находиться».

[местная жительница]:

«Фасад, терраса и крыша моего дома сгорели, а внутреннюю часть удалось спасти. Самое важное – не материальные вещи, а памятные предметы, а также страх и опустошение, которые мы пережили».