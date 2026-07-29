Министр здравоохранения Уганды объявил страну свободной от лихорадки Эбола. Последняя вспышка этого вирусного геморрагического заболевания была..

Уганда объявила о завершении вспышки Эболы в стране

Министр здравоохранения Уганды объявил страну свободной от лихорадки Эбола. Последняя вспышка этого вирусного геморрагического заболевания была официально объявлена 15 мая.

Вирусом заразились 20 человек. 15 из них – граждане ДР Конго. Ещё пятеро – это угандийские медики, заболевшие во время лечения пациентов с Эболой. Двое пациентов умерли. Оба были гражданами ДРК.

Министр здравоохранения заявил, что уже прошёл обязательный 42-дневный период мониторинга, которого требует ВОЗ для объявления окончания вспышки. Минздрав вёл отсчёт от 16 июня, когда из больницы выписали последнего пациента с гражданством Уганды.

[Крис Бариомунси, министр здравоохранения Уганды]:

«В течение этого периода Министерство здравоохранения проводило интенсивное наблюдение по всей стране, и новых случаев заболевания лихорадкой Эбола не выявлено». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем по-настоящему последнего пациента – гражданина ДРК – выписали только 22 июня.

Уганда пережила несколько вспышек Эболы с 2000 года, когда в стране зафиксировали первую эпидемию. По словам официальных лиц, за прошедшие годы страна накопила опыт, который позволил быстро взять болезнь под контроль и не допустить её распространения.

Эпицентром нынешней вспышки Эболы стала Демократическая Республика Конго. Там распространяется редкий штамм Бундибугио. Пока от него нет официально одобренных вакцин и лекарств.

В ДРК зарегистрировано уже более 3200 случаев заражения. Умерли 1430 человек. Летальность превышает 40%.

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