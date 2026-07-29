Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник на юге Японии. Эпицентр находился примерно в 20 километрах к..

Число погибших после землетрясения в Японии выросло до 13

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник на юге Японии. Эпицентр находился примерно в 20 километрах к югу от города Кумамото в одноимённой префектуре. К утру среды число погибших выросло до 13 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших. Особое внимание приковано к частично разрушенному торговому центру Aeon Mall в городе Касима. После землетрясения там произошёл взрыв. Власти рассматривают версию утечки газа.

Спасатели достали из-под обломков восемь человек. Две женщины в возрасте около 20 лет погибли.

[Санаэ Такаити, премьер-министр Японии]:

«До сих пор есть люди, которые ждут спасения, и счёт идёт на минуты. Мы задействуем все имеющиеся на местах ресурсы, чтобы спасти и вызволить как можно больше людей».

По всей префектуре тысячи домов остались без электричества, были повреждены дороги и водопроводы. Около 260 тысяч человек получили указание направиться в эвакуационные центры, которые готовят к длительному размещению людей.

В городе Яцусиро землетрясение повредило бумажную фабрику. На предприятии частично обрушилась дымовая труба, а также опрокинулся вагон поезда.

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А это кадры очевидца, который снял частичное обрушение каменной стены замка Кумамото. Эта популярная туристическая достопримечательность уже пострадала от мощного землетрясения в этой префектуре десять лет назад. Тогда были повреждены тысячи зданий, погибли 275 человек.

Метеорологи предупреждают, что в наиболее пострадавших районах в течение примерно недели сохраняется риск новых мощных землетрясений, а также масштабных оползней.

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