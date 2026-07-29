Первая женщина-президент Перу Фухимори сформировала правительство на фоне протестов

Кейко Фухимори официально вступила в должность президента Перу. В первый день своей работы она провела церемонию..

Кейко Фухимори официально вступила в должность президента Перу. В первый день своей работы она провела церемонию приведения к присяге правительства.

Фухимори победила на президентских выборах в июне. Она стала первой в истории Перу избранной женщиной на посту главы государства.

Фухимори – дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори. Ранее она несколько раз пыталась стать президентом, но каждый раз проигрывала выборы.

Одновременно с церемонией в центре Лимы прошла акция протеста. Участники марша выступили против нового президента. К ним присоединился Роберто Санчес – соперник Фухимори на выборах и лидер левой оппозиции.

Отец Кейко Фухимори – Альберто – руководил страной с 1990 по 2000 год. При нём страна вышла из тяжёлого экономического кризиса, а власти нанесли серьёзный удар по леворадикальной группировке «Сияющий путь». При этом Фухимори обвиняли в авторитаризме и нарушениях прав человека. В 2009 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за эти нарушения, но в конце 2023 года он вышел на свободу после помилования. В сентябре 2024 года он умер.

Его дочь придерживается консервативных взглядов. Она выступает за жёсткую борьбу с преступностью, поддержку бизнеса и более тесные отношения с США.

Фухимори стала десятым президентом Перу с 2016 года. Последнее десятилетие страна переживала политическую нестабильность, и ни один президент не смог полностью отработать пятилетний срок.

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