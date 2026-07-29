Плюшевые игрушки, ветеринары и диетологи заменяют маму этому детёнышу кольцехвостого лемура. Он родился в июне в..

Плюшевые игрушки и ветеринары заменили маму кольцехвостому лемуру в зоопарке в Колумбии

Плюшевые игрушки, ветеринары и диетологи заменяют маму этому детёнышу кольцехвостого лемура. Он родился в июне в зоопарке в колумбийском городе Кали. При этом мать оставила детёныша лежащим на земле и не стала его кормить. Заботятся о нём теперь сотрудники зоопарка.

При рождении Диана весила 70 граммов. Сейчас весит почти 90. Она находится в инкубаторе вместе с игрушками. Там постоянно поддерживается температура, необходимая для нормального самочувствия маленького лемура.

Детёныша кормят каждые два часа молочной смесью. При этом ветеринары стараются не прикасаться к нему, чтобы он не привык к людям. Диана здорова и хорошо развивается.

[Наталия Толоса, сотрудница зоопарка]:

«Очень приятно наблюдать, как она растёт и как самоотверженно заботятся о ней специалисты, работающие здесь». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

За Дианой будут постоянно наблюдать первые 3-4 месяца её жизни. Когда она станет самостоятельной, её поселят в вольере среди сородичей.

Кольцехвостые лемуры – эндемики Мадагаскара. Они занесены в Красную книгу, поскольку им угрожает исчезновение.

Короткая ссылка на эту страницу: