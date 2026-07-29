На единственной в Румынии АЭС отключили реактор из-за обмеления Дуная

На Чернаводской атомной электростанции в Румынии остановили один из двух реакторов, чтобы предотвратить повреждение системы охлаждения...

На Чернаводской атомной электростанции в Румынии остановили один из двух реакторов, чтобы предотвратить повреждение системы охлаждения. Эту меру приняли после того, как на фоне сильной засухи Дунай обмелел до самого низкого уровня за последние 30 лет. Сейчас расход воды в реке в районе города Чернаводэ снизился до 1600 кубометров в секунду.

Чернаводская атомная электростанция – единственная АЭС в Румынии. Мощность каждого реактора – 700 мегаватт. На них приходится примерно пятая часть производства электроэнергии в стране.

По данным Министерства энергетики Румынии, пиковое потребление электроэнергии на этой неделе оценивается в 7300 МВт, тогда как внутреннее производство достигает 4300 МВт. Нехватку электроэнергии восполнят из других источников.

Представители министерства говорят, что тариф на электричество останется прежним и потребителям не придётся платить больше.

В министерстве также заявили, что, если уровень воды в Дунае продолжит падать, то второй энергоблок также закроют. Это превентивные меры. В случае выхода из строя системы охлаждения на ремонт уйдёт от нескольких месяцев до года.

Между тем на этой неделе в Румынии введут в эксплуатацию несколько солнечных и ветровых электростанций. Они частично восполнят нехватку энергии.

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