В эпоху средневековой Трансильвании вернулся румынский городок Сигишоара. По старинным улицам скачут рыцари, идут трубадуры и..

В Румынии провели фестиваль, воссоздающий жизнь в Трансильвании XIV века

В эпоху средневековой Трансильвании вернулся румынский городок Сигишоара. По старинным улицам скачут рыцари, идут трубадуры и даже палач с гигантским топором.

Здесь можно увидеть и Влада Цепеша — правителя Валахии, который жил в XV веке. Именно он послужил прообразом графа Дракулы.

А этот ансамбль играет мелодии на старинных инструментах.

[Фабиан Галис, музыкант]:

«Это колёсная лира – забытый инструмент XIV века, своего рода предшественник скрипки. Принцип работы во многом схож со скрипичным: только вместо смычка здесь используется колесо, которое заставляет струны вибрировать». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Для тех, кого больше интересуют сражения, выставлены доспехи.

[Ричард Павулуч, член культурного объединения Asserculis]:

«Такие доспехи стоили очень дорого, поскольку их изготавливали по индивидуальным меркам каждого рыцаря. Размер должен был точно совпадать».

Доспехи были необходимы воинам средневековой Сигишоары. Им часто приходилось защищать местные земли от врагов. Во время праздника устраивают постановочные сражения.

[Дьенге Вилмош Флорин, участник фестиваля]:

«Сигишоара имела статус города ещё в Средневековье. Она играла важнейшую роль в сдерживании татарских нашествий и защите окрестных селений».

На фестиваль приезжают туристы из разных стран.

[турист]:

«Это настоящий средневековый город. Мы не ожидали такого. Это словно капсула времени. Здесь очень красиво, и всё происходящее ощущается как реальность. Это прекрасно».

С наступлением темноты праздник не заканчивается.

[туристка]:

«Сам город невероятно красив. Потрясающая архитектура, которая как раз и относится к тому периоду, который мы безумно любим. Поэтому нам хотелось стать частью этого замечательного события в прекрасной стране Румынии и в великолепном городе Сигишоара».

Сигишоара была основана в XIII веке. Старая часть города включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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