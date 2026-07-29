Стрельба дротиками с транквилизатором в самое высокое наземное млекопитающее планеты и последующая погрузка в прицеп для..

Уганде переселяют редких жирафов, чтобы уберечь от последствий добычи нефти

Стрельба дротиками с транквилизатором в самое высокое наземное млекопитающее планеты и последующая погрузка в прицеп для транспортировки – зрелище не для слабонервных. Но это жизненная необходимость.

Перед сотрудниками Национального парка Мурчисон-Фоллс в Уганде встала трудная задача. Им предстоит переселить 12 нубийских жирафов в заповедник Аджаи в 100 километрах отсюда. Это редкий подвид, и его надо защитить от возможных угроз.

[Патрик Атимнеди, ветеринар]:

«Здесь активно идёт добыча нефти и газа, много туристов, меняется климат, территория зарастает кустарником, распространяются инвазивные виды и происходит многое другое».

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Примерно 40% запасов нефти Уганды сосредоточены на территории этого нацпарка, в том числе и в районе водопада Мурчисон. В последние месяцы работы по бурению нефтяных скважин активизировались. Здесь перемещается тяжёлая техника, несмотря на многолетние протесты экологов.

Диких животных переселяют, чтобы они не пострадали в случае значительного ущерба от буровых работ или возможной техногенной катастрофы.

Заповедник Аджаи занимает территорию в 166 квадратных километров. Когда-то он славился разнообразием дикой фауны. Но в начале 80-х годов прошлого века животный мир был почти полностью уничтожен в результате разгула браконьерства на фоне затянувшихся междоусобиц.

Сейчас власти проводят программу по восстановлению экосистемы. Помимо жирафов, сюда возвращают южных белых носорогов, буйволов, зебр и кобов – африканских антилоп из рода водяных козлов.

В природоохранных службах надеются, что заповедник Аджаи, основанный почти 90 лет назад, станет важной площадкой для работы по увеличению численности диких животных в Уганде.

Часть территории заповедника огорожена. Здесь также увеличили штат рейнджеров. Среди местных жителей проводят просветительскую работу.

[Уилсон Катабигва, инспектор заповедника Аджаи]:

«Даже те, кто в прошлом истреблял зверей, рады появлению этих животных».

Многие местные жители получают доходы от туризма. Пополнение заповедника новыми обитателями им на руку, поскольку это поможет развитию туристической отрасли.

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