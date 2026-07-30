Древний буддийский памятник Сарнатх в Индии вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно древним текстам, именно..

Сарнатх и гора Олимп: какие объекты вошли в список ЮНЕСКО

Древний буддийский памятник Сарнатх в Индии вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно древним текстам, именно здесь в VI веке до нашей эры Будда Шакьямуни произнёс свою первую проповедь.

В список также включили старинные театры Италии, построенные с середины XVIII до конца XIX века.

Решение приняли на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в южнокорейском Пусане.

В этом году статус получили также национальные парки Бома и Бадингило в Южном Судане. Считается, что здесь проходит крупнейшая в мире миграция наземных млекопитающих.

Статус Всемирного наследия считается престижным и обычно привлекает к объектам туристов. Но вместе с признанием на страны возлагается и ответственность за их сохранение.

ЮНЕСКО уже трижды лишала объекты статуса Всемирного наследия из-за современных застроек.

[Алессандро Бальсамо, руководитель отдела номинаций ЮНЕСКО]:

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«Это ежедневная борьба между необходимостью развивать территории, создавать новые объекты и сохранять исторические или природные памятники».

Некоторые объекты ждали включения в список много лет. Гора Олимп была впервые выдвинута на номинацию 12 лет назад. Теперь она получила статус смешанного культурного и природного объекта.

В настоящее время список Всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывает 1273 объекта. В него входят такие известные достопримечательности, как Великая китайская стена, египетские пирамиды, Тадж-Махал и Статуя Свободы.

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