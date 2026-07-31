Гигантская инсталляция «Цветочный ковёр» украсила торговый центр в Медельине в Колумбии. Такие композиции создают здесь уже..

Гигантская скульптура голубя раскинула крылья над тысячами цветов в торговом центре в Колумбии

Гигантская инсталляция «Цветочный ковёр» украсила торговый центр в Медельине в Колумбии. Такие композиции создают здесь уже 16-й год подряд во время Фестиваля цветов.

Центральной частью инсталляции стал огромный белый голубь. Главное послание композиции – «Когда любовь объединяет, расцветает мир».

[Фернанда Бертель, директор ТЦ Santafe Medellin]:

«Этот гигантский голубь с распростёртыми крыльями, размах которых достигает 17 метров, словно обнимает нас, донося это послание».

Сама цветочная композиция занимает площадь в 1000 квадратных метров. Это настоящее произведение искусства, на создание которого ушло 220 000 цветов и 27 000 растений. Над этим творением работали 200 человек.

Инсталляция «Цветочный ковёр» – одна из главных достопримечательностей Фестиваля цветов в Медельине. Она привлекла уже более трёх миллионов гостей – как местных жителей, так и туристов из других стран.

[посетительница]:

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«Я благодарна за этот изумительный цветочный ковёр, подаренный нам городом. Цветы Антиокии – одно из наших чудес».

Цветы – символ департамента Антиокия и его столицы Медельин. Здесь выращивают миллионы цветов, включая розы, орхидеи, гвоздики и хризантемы. В основном все идут на экспорт.

Фестиваль цветов в Медельине в следующем году отпразднует своё 70-летие. Мероприятие обычно проходит в конце июля – начале августа. Его главный символ – цветочный парад «Сильетерос».

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