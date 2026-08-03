Сотни домов уничтожены: в штате Вашингтон – масштабные лесные пожары

Сотни домов уничтожили лесные пожары в районе города Спокан в американском штате Вашингтон. Спасатели продолжают борьбу с огнём, который пока не удалось полностью локализовать.

[Лиза Браун, мэр Спокана]:

«Я просто хочу сказать, что были уничтожены сотни домов и строений. Мы всё ещё проверяем, нет ли погибших. Всем, кто сегодня что-то потерял или оказался в неопределённости, мы хотим сказать: наши сердца с вами. Мы будем рядом с вами в долгосрочной перспективе».

Более 900 человек борются с тремя лесными пожарами в районе Спокана, объединёнными в один очаг. Это один из 15 крупных пожаров, которые сейчас бушуют в штате Вашингтон.

[Боб Фергюсон, губернатор штата Вашингтон]:

«Столько жителей Вашингтона буквально потеряли всё за очень короткий период времени. Всего за несколько часов их жизнь изменилась самым драматичным образом. И поэтому трудно подобрать слова, когда люди переживают такую утрату».

В отдельных районах жители используют разбрызгиватели на крышах домов, чтобы защитить их от летящих углей.

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[Кевин Холл, начальник полиции Спокана]:

«Сегодня нас беспокоила погода из-за изменения направления ветра. Поэтому ситуация очень динамичная и останется такой ещё некоторое время».

Пожары привели к масштабной эвакуации жителей и к перебоям с электроснабжением в районе Спокана. По всему штату огнём охвачено более 100 тысяч гектаров территории.

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