Помогут ли электромобили снизить загрязнение воздуха в Дели?

На этой зарядной станции в богатом районе Дели всегда много водителей. Сюда приезжают на электрических скутерах,..

На этой зарядной станции в богатом районе Дели всегда много водителей. Сюда приезжают на электрических скутерах, грузовиках и автомобилях.

Владельцы электротранспорта говорят, что зарядную инфраструктуру надо расширять. Тем более что власти города запускают программу по поэтапному отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Электрический транспорт не загрязняет воздух выхлопными газами и позволяет экономить на топливе. Однако не всё однозначно.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Шьям Сингх, владелец электроскутера]:

«У электромобилей есть и минусы. Первый недостаток – это запас хода, второй – обслуживание, а третий – ограниченное количество зарядных станций, что может создавать определённые проблемы».

Нью-Дели – один из самых загрязнённых городов мира. Новая политика столичного региона направлена на то, чтобы к 2027 году подавляющее большинство новых зарегистрированных автомобилей стали электрическими. Старым автомобилям пока не запретят ездить по дорогам общего пользования.

Власти будут выплачивать субсидии и освобождать покупателей электромобилей от регистрационных сборов и некоторых дорожных налогов. Также появилась льгота на утилизацию автомобилей с бензиновыми двигателями. Есть и планы по расширению зарядной инфраструктуры.

[Джайдип Сарасват, сотрудник фонда Vasudha Foundation]:«Эта политика формирует полноценную систему. Она предусматривает субсидии и стимулы для утилизации старых машин. Но в то же время устанавливает обязательные цели по поэтапному отказу от традиционного транспорта. Для Индии это беспрецедентный подход».

Программа также нацелена на двух- и трёхколесные транспортные средства, которые составляют почти 70% всего транспорта в городе. Начиная со следующего года, любое новое зарегистрированное трёхколесное транспортное средство или небольшой грузовик должны быть электрическими. Двухколёсного транспорта изменения коснутся в 2028 году.

Сейчас в Дели зарегистрированы 8,7 миллиона автомобилей. Только 5% из них электрические. Впрочем, электротранспорт стали покупать чаще. За последний год его количество превысило 100 000, и в основном это двух- и трёхколесные транспортные средства.

Регистрация новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и больших грузовиков пока будет разрешена.

Власти намерены выделить на реализацию программы 1,5 миллиарда долларов США. Покупателям электромобилей будут единоразово выплачивать примерно по 500 долларов. За утилизацию старой машины с бензиновым двигателем заплатят 1000 долларов.

Между тем экологи говорят, что Дели должен модернизировать электросеть – особенно быстрые зарядные устройства, Это необходимо, чтобы справиться с резким ростом спроса и избежать сбоев в сети.

По мнению экспертов в области энергетики, успех новой политики зависит от того, сможет ли Дели создать большую сеть зарядных станций и обеспечить получение электроэнергии преимущественно из возобновляемых источников, а не от электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Короткая ссылка на эту страницу: