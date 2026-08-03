В Перу во время полёта над знаменитым линиями Наска разбился самолёт с туристами

В Перу во время полёта над знаменитым археологическим памятником Наска потерпел крушение туристический самолёт. Туристы осматривали древние геоглифы с воздуха.

Погибли все 13 человек на борту. Это 11 иностранных туристов и двое перуанских членов экипажа. Среди погибших – граждане Германии, Италии и Испании.

Самолёт принадлежал местной авиакомпании Aerodiana. Он вылетел из аэропорта Писко примерно в 12:10 по местному времени. По данным Министерства транспорта и связи Перу, около 13:00 экипаж сообщил диспетчеру о чрезвычайной ситуации, после чего связь с ним была потеряна. [Карлос Кордеро Паредес, Комиссия по расследованию авиационных происшествий]:

«Из того, что вы видите, очевидно, что самолёт потерял высоту и врезался в землю, и оттуда его части разлетелись. Это всё, что я могу вам сказать. Почему он врезался? Почему он потерял высоту? Мы не знаем».

При этом за два дня до трагедии полёты над линиями Наска приостанавливали из-за сильного ветра.

Линии Наска – огромные рисунки, высеченные на пустынных равнинах – привлекают около 100 000 посетителей в год. Их обычно осматривают их с небольших самолетов.