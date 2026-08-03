Знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины во время экспедиции в Пакистане. Также подтверждена..

Альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа и ещё девять человек погибли при сходе лавины в Пакистане

Знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины во время экспедиции в Пакистане. Также подтверждена гибель ещё девятерых человек.

Группа альпинистов совершала восхождение на Броуд-Пик – 12-ю по высоте вершину мира, расположенную в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан на границе с Китаем. Гора Броуд-Пик известна технической сложностью восхождения.

Альпинисты попали под лавину 30 июля на высоте примерно 6000 метров. Их тела обнаружили 31 июля и 1 августа. В числе погибших – шестеро непальцев, а также граждане Пакистана, Омана, США и Китая. Руководил группой Нирмал Пурджа. Компания-организатор экспедиции других подробностей не сообщает из уважения к семьям погибших.

Нирмал Пурджа служил в элитном подразделении спецназа в британской армии. В 2018 году ушёл в отставку и посвятил себя альпинизму. В 2019 году установил мировой рекорд скорости восхождения – покорил все 14 гор-восьмитысячников за шесть месяцев и шесть дней. Этот рекорд удерживал до 2023 года.

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Пурджа – пока единственный в мире человек, поднявшийся на все 14 восьмитысячников с первой попытки. Его экспедиции посвящён фильм «14 вершин: нет ничего невозможного».

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