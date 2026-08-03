Мигранты покидают Сеуту после массового перехода границы

Более 50 тысяч человек пересекли границу испанской Сеуты с Марокко с 30 июля. По данным испанских..

Более 50 тысяч человек пересекли границу испанской Сеуты с Марокко с 30 июля.

По данным испанских властей, в ходе массового перехода погибли как минимум 72 человека. Часть людей утонула. Другие погибли, пытаясь забраться на пограничное ограждение или преодолеть волнолом. Кроме того, более тысячи потребовалась медицинскую помощь.

По данным испанских властей, более 48 тысяч человек вернулись в Марокко в течение 48 часов. Многие мигранты продолжают покидать анклав. Силовики сопровождают их к пограничному переходу Эль-Тарахаль.

[Джалаль Хдир, мигрант]:

«Здесь нет еды, здесь никого нет. Люди, полиция не приходят, поэтому мы все уходим».

На побережье при этом остаются люди, пытавшиеся пересечь морскую границу. Испанские власти начали устанавливать в море плавучее заграждение длиной 500 метров. Оно должно ограничить доступ к одному из основных маршрутов нелегального перехода.

[Карим Амагар, мигрант]:

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«Здесь нет еды или чего-либо ещё, невозможно спать, нет врачей».

Массовый переход вызвал тревогу в Евросоюзе. 22 страны ЕС направили письмо с призывом к согласованным действиям для защиты внешних границ.

Сеута – испанский город на африканском побережье, окружённый территорией Марокко. Это одна из двух сухопутных границ Евросоюза с Африкой. Поэтому для мигрантов переход в Сеуту означает попасть на территорию ЕС.

По данным испанских властей, людей к массовому переходу подтолкнули экономические трудности и слухи в соцсетях о том, что попасть в Сеуту стало проще, а прибывших морем не смогут сразу вернуть в Марокко. Эти сообщения основывались на неверной трактовке недавнего решения Верховного суда Испании.

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