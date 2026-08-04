Зоогоспиталь в японском Кумамото открыл убежище для жителей, которые не хотят эвакуироваться без домашних животных. Людей..

В Японии после землетрясения приютили людей вместе с их питомцами

Зоогоспиталь в японском Кумамото открыл убежище для жителей, которые не хотят эвакуироваться без домашних животных. Людей размещают вместе с собаками и кошками в отдельных комнатах.

31-летняя Томоко Такаока пережила недавнее землетрясение на рабочем месте. Обычные пункты эвакуации не принимали её вместе с двумя собаками.

[Томоко Такаока, жительница Кумамото]:

«Я не могла пользоваться электричеством и водой, и я переживала из-за теплового удара. Поскольку у меня есть собаки, первую ночь я сначала провела в машине, но это было немного тяжело. В конце концов я узнала из социальных сетей, что здесь разрешают оставаться людям и их питомцам, и приехала сюда».

В убежище для людей с собаками оборудовали отдельную комнату с палатками. Для владельцев кошек есть другое помещение. Зоогоспиталь может принять до ста человек вместе с животными.

[Рюноскэ Токуда, директор зоогоспиталя «Рюноскэ»]:

«Во время стихийных бедствий вполне естественно, что собаки и кошки остаются вместе со своими семьями. Но люди, у которых нет домашних животных, не обязательно хотят находиться рядом с ними. Они беспокоятся из-за блох, запахов, аллергии и шума. К животным часто относятся негативно, поэтому во многих пунктах эвакуации людям не разрешают оставаться вместе с питомцами».

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Этот зоогоспиталь уже принимал эвакуированных с животными после разрушительного землетрясения в Кумамото в 2016 году.

[Рюноскэ Токуда, директор зоогоспиталя «Рюноскэ»]:

«Проблема в том, что владельцы животных не хотят эвакуироваться и оставлять своих питомцев, они хотят быть вместе. Поэтому убежища, где разрешено находиться с животными, абсолютно необходимы. Люди хотят покинуть свои дома, но не хотят бросать своих питомцев, поэтому отчаянно ищут такие места».

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на юго-западе Японии 28 июля. По данным властей префектуры Кумамото, к пятнице число погибших достигло 36. Тысячи жителей всё ещё остаются без электричества и водоснабжения.

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