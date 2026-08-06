С дрона показали масштабы наводнений на юге Чили

На этих кадрах – масштабы наводнения на юге Чили. [местный житель

На этих кадрах – масштабы наводнения на юге Чили. [местный житель]:«Нам позвонили и сказали, что дом затопило. Мы приехали, и, как видите, вообще не можем войти, мы всё потеряли. Всё под водой».

С июля регион Био-Био подвергается воздействию погодных фронтов. Реки выходят из берегов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Чилийское агентство по предотвращению стихийных бедствий выпустило предупреждение об опасном разливе рек Куранилауэ, Рана и Плегариас.

[Хакобо Мартинес, мэр Куранилауэ]:«Мы не можем просто откачать воду с помощью насосов, потому что наводнение вызвали две реки, которые сходятся именно в этих низинных районах нашего муниципалитета».

В настоящее время ливни стихают. При этом в регионе сохраняется жёлтый уровень опасности.

В водохранилище Ралько сбрасывают воду после того, как её уровень превысил 7 метров.

[Матиас Мендоса, гендиректор управления водопроводами Био-Био]:«Дожди ещё идут, но погодный фронт уже уходит от нас. Это позволяет нам осуществлять контролируемый сброс, который не сильно повлияет на русло реки».

Тем временем на Био-Био движется новый погодный фронт. По данным метеорологов, он принесёт умеренные и сильные дожди с общим количеством осадков до 50 миллиметров.

Власти призывают жителей держаться подальше от водоёмов.

Короткая ссылка на эту страницу: