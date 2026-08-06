С дрона показали масштабы наводнений на юге Чили

На этих кадрах – масштабы наводнения на юге Чили. [местный житель
Дата загрузки: 2026-08-08
«Нам позвонили и сказали, что дом затопило. Мы приехали, и, как видите, вообще не можем войти, мы всё потеряли. Всё под водой».
С июля регион Био-Био подвергается воздействию погодных фронтов. Реки выходят из берегов.
Чилийское агентство по предотвращению стихийных бедствий выпустило предупреждение об опасном разливе рек Куранилауэ, Рана и Плегариас.[Хакобо Мартинес, мэр Куранилауэ]:
«Мы не можем просто откачать воду с помощью насосов, потому что наводнение вызвали две реки, которые сходятся именно в этих низинных районах нашего муниципалитета».
В настоящее время ливни стихают. При этом в регионе сохраняется жёлтый уровень опасности.
В водохранилище Ралько сбрасывают воду после того, как её уровень превысил 7 метров.[Матиас Мендоса, гендиректор управления водопроводами Био-Био]:
«Дожди ещё идут, но погодный фронт уже уходит от нас. Это позволяет нам осуществлять контролируемый сброс, который не сильно повлияет на русло реки».
Тем временем на Био-Био движется новый погодный фронт. По данным метеорологов, он принесёт умеренные и сильные дожди с общим количеством осадков до 50 миллиметров.
Власти призывают жителей держаться подальше от водоёмов.
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