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С дрона показали масштабы наводнений на юге Чили

С дрона показали масштабы наводнений на юге Чили

На этих кадрах – масштабы наводнения на юге Чили. [местный житель

Дата загрузки: 2026-08-08

С дрона показали масштабы наводнений на юге Чили
На этих кадрах – масштабы наводнения на юге Чили.

[местный житель]:
«Нам позвонили и сказали, что дом затопило. Мы приехали, и, как видите, вообще не можем войти, мы всё потеряли. Всё под водой».

С июля регион Био-Био подвергается воздействию погодных фронтов. Реки выходят из берегов.

Чилийское агентство по предотвращению стихийных бедствий выпустило предупреждение об опасном разливе рек Куранилауэ, Рана и Плегариас.

[Хакобо Мартинес, мэр Куранилауэ]:
«Мы не можем просто откачать воду с помощью насосов, потому что наводнение вызвали две реки, которые сходятся именно в этих низинных районах нашего муниципалитета».

В настоящее время ливни стихают. При этом в регионе сохраняется жёлтый уровень опасности.

В водохранилище Ралько сбрасывают воду после того, как её уровень превысил 7 метров.

[Матиас Мендоса, гендиректор управления водопроводами Био-Био]:
«Дожди ещё идут, но погодный фронт уже уходит от нас. Это позволяет нам осуществлять контролируемый сброс, который не сильно повлияет на русло реки».

Тем временем на Био-Био движется новый погодный фронт. По данным метеорологов, он принесёт умеренные и сильные дожди с общим количеством осадков до 50 миллиметров.

Власти призывают жителей держаться подальше от водоёмов.
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