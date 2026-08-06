Пожары в Греции: жители возвращаются к сгоревшим домам

Выжженная земля и обгоревшие дома. Жители посёлка Порто-Гермено недалеко от Афин возвращаются после лесного пожара, который..

Выжженная земля и обгоревшие дома. Жители посёлка Порто-Гермено недалеко от Афин возвращаются после лесного пожара, который уничтожил часть курортного района.

Местная жительница Элени не может сдержать слёз.

[Элени, жительница Порто-Гермено]:

«Когда-то здесь был рай, а теперь здесь ад. Ад. Я даже не хочу на это смотреть. Всё здесь было зелёным, это было место, куда мы приезжали отдохнуть от города. Ничего не осталось. Сгорело всё».

Дом другой местной жительницы Катерины также уничтожен. Соседи предложили ей на время перебраться к ним.

[Катерина Эфтимиу, жительница Порто-Гермено]:

«Все говорили: «Оставайся у меня». Мы одно сообщество, мы справимся. Это трудно, но мы справимся».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По оценке правительства, пожары затронули более 11 тысяч гектаров территории, из которых 9500 гектаров находятся в регионе Аттика.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Я хочу заверить наших сограждан, что на этот раз мы будем действовать ещё быстрее при выделении средств на восстановление разрушенных домов, разумеется, в рамках действующего законодательства».

Пожары вспыхнули в Греции в конце июля и быстро распространились из-за жары и сильного ветра. При этом 2 августа, во время тушения пожара к западу от Афин, столкнулись два пожарных вертолёта. Погибли греческий сотрудник пожарной службы и датский пилот.

Сейчас основные очаги в Аттике удалось локализовать, однако пожарные продолжают бороться с возгораниями в отдельных районах страны.

Короткая ссылка на эту страницу: