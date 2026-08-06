Туристы едут в Ирландию смотреть на звёзды

Пока города на юго-западе Ирландии засыпают, просыпаются туристы. Путешественники идут к древним фортам, берут телескопы и..

Пока города на юго-западе Ирландии засыпают, просыпаются туристы. Путешественники идут к древним фортам, берут телескопы и смотрят на Млечный Путь. Здесь, в заповеднике тёмного неба Керри, почти нет светового загрязнения.

Территория площадью около 700 квадратных километров получила международный статус в 2014 году. Это один из 27 заповедников тёмного неба в мире и единственный в Северном полушарии с золотым статусом.

[Майкл Шихэн, гид по астротуризму в Керри]:

«В 2014 году, когда мы подали заявку на получение статуса в Международную ассоциацию тёмного неба, здесь провели замеры. Они показали, что небо по некоторым показателям действительно очень тёмное. Максимальное значение, которое можно получить, – 22, а у нас – 21,8».

Туристы приходят сюда с красными фонарями. Гиды показывают им созвездия, планеты и Млечный Путь, который в городах часто не видно из-за искусственного света.

[Айсленг Фитцсимонс, туристка из Голуэя]:

«Я никогда не видела Млечный Путь так хорошо, чтобы его действительно можно было разглядеть. Это на самом деле потрясающе. Нам очень повезло, что в Ирландии мы можем это увидеть».

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Для местных жителей звёзды становятся не только природной достопримечательностью, но и источником дохода. Астротуризм помогает небольшим городам и деревням привлекать гостей в период, когда обычный туристический сезон заканчивается.

[Найл Смит, глава обсерватории Блэкрок-Касл]:

«Это позволяет продлить туристический сезон. Туристы приезжают не только летом, но и осенью и зимой, когда в сельских районах Ирландии гостевые дома часто пустуют, а отели испытывают трудности».

Ирландия рассчитывает превратить тёмное небо в круглогодичный туристический ресурс для регионов, отдалённых от крупных городов.

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