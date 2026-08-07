Робопсы заменяют охранников в жилых комплексах Атланты

Роботы-собаки заменили ночных охранников в нескольких жилых комплексах Атланты. В одном из них каждую ночь..

Роботы-собаки заменили ночных охранников в нескольких жилых комплексах Атланты. В одном из них каждую ночь территорию, где около двухсот квартир, патрулируют два робопса.

Комплекс отказался от услуг охранников. Теперь за порядком следят роботы компании Undaunted. Они патрулируют парковки и общие зоны и через встроенные динамики могут разговаривать с жильцами.

[Карлос Кабельо, управляющий жилым комплексом]:

«До появления этих собак у нас была команда охраны, которая патрулировала территорию по ночам и в выходные. Это была группа из двух или трёх человек. Потом мы отказались от них и перешли на роботов-собак».

Системой управляют удалённые операторы. Они следят за происходящим через камеры и могут обратиться к человеку прямо через робота. Если нарушители не реагируют на предупреждения, оператор вызывает полицию или передаёт администрации нужную информацию.

Жители говорят, что быстро привыкли к необычным патрульным.

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[Моррис Эллисон, житель комплекса]:

«Когда я увидел его впервые, я не понял, что это такое. Подумал: что-то странное, как в видеоигре. Но потом привык. Это безопасность. Он дружелюбный, всё видит и не подпускает плохих людей».

Основатель компании Undaunted утверждает, что после внедрения системы в комплексе значительно сократилось число преступлений. По его словам, количество квартирных краж снизилось на 100%, угонов автомобилей – на 75%, а краж из машин – на 65%.

Компания заявляет, что продала около 120 роботов. Теперь они работают по всей Атланте, обеспечивая более эффективную охрану, которая примерно вдвое дешевле традиционных услуг служб безопасности.

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