Отпор рептилиям: охотники уничтожают расплодившихся крокодилов в Малайзии

Это река Кемена в малайзийском штате Саравак. Здесь водятся огромные гребнистые крокодилы. Некоторые – длиной более..

Это река Кемена в малайзийском штате Саравак. Здесь водятся огромные гребнистые крокодилы. Некоторые – длиной более пяти метров. Купаться здесь категорически запрещено. Также нельзя рыбачить в одиночку.

В 80-х годах прошлого века местная популяция хищных рептилий была на грани исчезновения. Власти взяли её под охрану. Теперь популяция оценивается в 25 000 особей.

При этом за последние два года в Сараваке 22 человека погибли и 11 пострадали в результате нападений крокодилов. В этом году жертв уже пять. В их числе – сын деревенского старосты.

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[Дэниел Мукинг, староста деревни]:

«Раньше старейшины говорили: если крокодил нас не трогает, то и мы не должны его трогать. Таково было табу. Но моего сына убил крокодил, поэтому я имею полное право убить его».

Впрочем, убить рептилию можно, только защищая себя или имущество. Но факт самообороны ещё надо доказать. Отстреливать или ловить крокодилов могут только охотники с лицензией.

У Джеффери Сью есть разрешение. Он вместе с помощниками патрулирует реки по ночам. Устанавливает в воде поплавки с приманкой, а затем начинается опасная схватка.

[Джеффери Сью, охотник]:«Мы сейчас работаем на реке Кемена в районе Бинтулу. На участке в километр иногда встречается до четырёх крокодилов каждые 200 метров».

Охотники занимаются поиском и ликвидацией крокодилов совместно с Лесной корпорацией Саравака и местными жителями. За две недели достигли ощутимых результатов.

[Джеффери Сью, охотник]:«Оставшиеся особи невелики и почти не опасны, поэтому теперь этот район считается безопасным»,

Лицензированные охотники имеют право продавать мясо и шкуру крокодилов. Это помогает окупить расходы на рейды. Шкура рептилии может стоить от 180 до 650 долларов США. Свежее мясо продают примерно по девять долларов за килограмм.

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