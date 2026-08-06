Ночлег на кладбище: сотни нелегальных мигрантов остались на улицах Сеуты

Центры приёма в испанской Сеуте с трудом справляются с наплывом мигрантов. Так, нелегальные искатели лучшей жизни в Европе разбили лагерь на местном кладбище. [Ясер, мигрант]:«Мы приехали сюда как нелегальные мигранты и, с Божьей помощью, планируем перебраться в счастливую страну. Мы хотим найти работу и помочь родителям. Нам здесь нравится. Здесь красиво… Мы хотим жить хорошей жизнью, если на то будет Божья воля. Мы здесь уже неделю страдаем. Надеюсь, для нас найдут решение, чтобы мы смогли поехать в Европу».

За неделю в анклав Сеуту – одну из двух границ Евросоюза с Африкой – прорвалось около 72 000 нелегальных мигрантов. Искатели лучшей жизни ринулись в Европу, предположительно, из-за ложных слухов о послаблении в миграционном законодательстве. Штурм границы стал беспрецедентным со времён миграционного кризиса 2015-16 годов. При этом 75 человек погибли.

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Большинство прибывших уже отправили обратно в Марокко. При этом около 1100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых не могут депортировать без суда. Местные власти подтвердили, что их планируют переправить на материковую часть Испании.

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