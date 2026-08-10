Швейные фабрики в ЮАР испытывают трудности из-за бегства рабочих-мигрантов

Ряды швейных машин простаивают на фабриках в Ньюкасле после ухода работников-мигрантов. Они бежали из ЮАР из-за..

Ряды швейных машин простаивают на фабриках в Ньюкасле после ухода работников-мигрантов. Они бежали из ЮАР из-за антимигрантских протестов и самосудов.

Южноафриканский профсоюз швейной и текстильной промышленности подсчитал, что 15% из 15 000 работников этого сектора в Ньюкасле уволились во время протестов.

Владелец этой фабрики говорит, что у некоторых сотрудников-мигрантов были навыки шитья, которых нет у местных.

[Алекс Лю, владелец фабрики]:

«Мы не можем сразу заменить этих сотрудников местными. Это требует времени. И мы не были к этому готовы».

Кампания, возглавляемая антимигрантским движением, стремилась освободить рабочие места для граждан ЮАР, треть из которых не трудоустроены.

Впрочем, сами работодатели говорят, что в основном нанимают местных. Но в то же время нуждаются в опытных работниках швейной промышленности из соседних Эсватини и Лесото.

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Владелец другой фабрики после увольнения 40 иностранных работников начал обучать семерых новых сотрудников – граждан ЮАР.

[Ронгхуа Ян, владелец фабрики]:

«Я начал спрашивать людей, готовы ли они пройти обучение и стать квалифицированными рабочими. На этой неделе у меня уже семь человек».

Однако промышленник говорит, что многие молодые южноафриканцы ищут более лёгкой работы с более высокой зарплатой.

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