В Грузии полностью восстановили электроснабжение после общенационального отключения электроэнергии – уже третьего за последние две недели...

В Грузии случился третий за две недели общенациональный блэкаут

В Грузии полностью восстановили электроснабжение после общенационального отключения электроэнергии – уже третьего за последние две недели. Об этом сообщает Государственная электросистема страны.

В стране проживает около 3 миллионов 700 тысяч человек. Крупные города, включая столицу Тбилиси, остались без электричества около восьми вечера по местному времени в среду. В целом свет отключили в большинстве регионов страны – были обесточены почти все линии электропередачи. Это привело к перебоям со связью, водоснабжением и транспортом. Встало и столичное метро. Кроме того, остановились электропоезда.

По словам представителя Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, инцидент совпал с испытаниями энергоблоков на Энгурской гидроэлектростанции. Их проводили для выявления слабых мест в энергосистеме страны после предыдущих блэкаутов.

При этом точных причин аварии власти пока не называют. Сейчас их выясняют специалисты.

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