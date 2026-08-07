В Буэнос-Айресе сотни протестующих выступили против закона о земельной реформе

Протест против спорного закона Сотни аргентинцев вышли с протестом к зданию Национального конгресса в Буэнос-Айресе, где..
Дата загрузки: 2026-08-08
Протест против спорного закона
Сотни аргентинцев вышли с протестом к зданию Национального конгресса в Буэнос-Айресе, где сенаторы обсуждали спорный законопроект о земельной реформе. Правительство планировало привлечь иностранные инвестиции через либерализацию рынка земли.
В частности, в одном из пунктов законопроекта предлагалось отменить или повысить 15-процентный лимит на владение сельскохозяйственными землями иностранцами.
Против этого пункта жёстко выступили профсоюзы и левые политики. Они обвинили правительство в попытке продать национальный суверенитет.
Сенатор Агустин Кото из правящей партии «Свобода наступает» отметил, что законопроект защищает конституционные права собственников от государственного вмешательства. В то же время оппозиционный сенатор Хорхе Капитанич заявил, что закон будет служить корпоративным, а не общественным интересам.
По мнению критиков, спорный пункт земельной реформы позволит иностранным государствам и частным лицам скупать природные ресурсы Аргентины.
Под давлением оппозиции и протестующих правящая партия исключила этот пункт из законопроекта, чтобы избежать политической дестабилизации.
Между тем протест, организованный профсоюзами и левыми силами, перерос в беспорядки. Полиция применила водомёты и резиновые пули для разгона агрессивно настроенных протестующих.
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