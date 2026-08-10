Бум фламинго в Болгарии помогает развитию туризма

Атанасовское озеро близ Бургаса – настоящий рай для орнитологов. А недавно эти места стали ещё привлекательней...

Атанасовское озеро близ Бургаса – настоящий рай для орнитологов. А недавно эти места стали ещё привлекательней. Дело в том, что в последние годы здесь выросла популяция фламинго. Это один из самых удивительных случаев в истории орнитологии Болгарии. [Петр Янков, орнитолог]:«До 2018 года фламинго были настоящей редкостью – почти чудом. Они появлялись только раз в 10-15 лет: двух-трёх птиц увидишь вдоль Дуная, трёх около города Шабла или одну на Атанасовском озере».

А два года назад здесь случилось ещё одно удивительное событие – у фламинго появились птенцы.

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[Петр Янков, орнитолог]:«Мы зафиксировали вылупление первых птенцов, что стало орнитологическим событием европейского масштаба. Не каждый день новый вид начинает гнездиться в стране».

К 2023 году здесь насчитывалось уже 4000 фламинго. Учёные считают, что часть популяции происходит из Турции, Испании, Италии и Франции.

Атанасовское озеро – это солёный водоём рядом с Чёрным морем. Озеро и прилегающие территории – заповедная зона. Здесь обитает более 320 видов птиц – примерно 75% всех видов пернатых Болгарии и почти четверть всех видов птиц Европы.

[Радослав Молдованский, зоолог]:«Поскольку антропогенное воздействие на среду обитания диких животных продолжает расти, заповедник служит небольшим, но жизненно важным оазисом в черте города».

На южном берегу озера есть укрытие для наблюдения за птицами. Сюда могут приезжать орнитологи и туристы.

[Иордан Христов, член Болгарского общества защиты птиц]:«Самые захватывающие периоды – это миграция, когда пролетают тысячи птиц – иногда даже за один день».

Экологи говорят, что фламинго помогли развитию природного туризма. Также появление этих птиц привлекло больше внимания к сохранению водно-болотных угодий. Эти места привлекают фламинго обилием пищи и всё более мягкими зимами.

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