Даниэлу Ларго Санчес спасли из-под завалов в колумбийском городе Перейра через 36 часов после землетрясения. Женщину..

36 часов под завалами: в Колумбии спасли женщину после землетрясения

Даниэлу Ларго Санчес спасли из-под завалов в колумбийском городе Перейра через 36 часов после землетрясения. Женщину обнаружили под обломками рухнувшей гостиницы. Её доставили в больницу.

Операция проходила ночью. Весь день до этого спасатели и добровольцы разбирали завалы вручную и с помощью техники. Людей под обломками пытались обнаружить с помощью поисковых собак.

[Виктор Даниэль Кардона, волонтёр]:

«Сейчас мы убираем обломки, чтобы можно было запустить собаку для поиска выживших; мы ждём, когда её привезут, и когда люди нам помогут».

Поисковые работы продолжаются сразу в нескольких городах западной Колумбии. Среди наиболее пострадавших – Кали, Перейра, Манисалес и Кибдо.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Оно стало самым мощным, зарегистрированным в Колумбии в XXI веке. Сильнее всего пострадал кофейный регион страны. Разрушены или повреждены жилые дома, школы и медицинские учреждения.

Погибших уже более 250, в том числе около 100 в Перейре и 95 – в Кали. При этом официальные оценки продолжали меняться по мере поступления информации из пострадавших районов.

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В удалённых районах департамента Чоко спасательные работы осложнены из-за повреждённых дорог, перебоев со связью и отсутствия электричества и других базовых услуг.

Спасатели продолжают искать людей под завалами, поскольку первые 72 часа после землетрясения считаются критически важными для обнаружения выживших.

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