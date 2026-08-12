ООН: лихорадка Эбола унесла уже 2000 жизней в ДР Конго

Более 2000 человек умерли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Это самый быстрорастущий показатель за..

Более 2000 человек умерли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Это самый быстрорастущий показатель за всю историю наблюдений. Вооружённый конфликт, плохие дороги и протесты затрудняют оперативное реагирование международных организаций в этом отдалённом регионе. [Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН]:«По данным органов здравоохранения ДРК, количество смертей удвоилось за последние 20 дней. В среднем ежедневно регистрируют около 50 умерших».

По данным ВОЗ, 60-70% смертей от Эболы происходят в сельской местности. Причём многие заражённые обращаются в больницу слишком поздно, либо у них нет возможности получить помощь вовремя.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

С начала вспышки Эболы в ДР Конго медики зарегистрировали уже более 4380 подтверждённых случаев заболевания. При этом число умерших увеличивается почти в три раза быстрее, чем во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах, которая была самой масштабной за всю историю наблюдений.

О нынешней эпидемии официально объявили 15 мая. Но теперь органы здравоохранения заявляют, что она началась ещё в феврале. Это показало секвенирование.

Болезнь распространяется в пяти провинциях ДРК, расположенных недалеко от Южного Судана, Уганды и Руанды.

Это вторая по масштабу вспышка Эболы в истории, уступающая только эпидемии 2014-2016 годов, которая унесла жизни 11 000 человек.

Уровень смертности в ходе текущей вспышки достигает почти 46%, что выше показателя в 39,6%, зафиксированного в 2014-2016 годах.

Короткая ссылка на эту страницу: