fb pixel
Телеканал NTD

ООН: лихорадка Эбола унесла уже 2000 жизней в ДР Конго

ООН: лихорадка Эбола унесла уже 2000 жизней в ДР Конго

Более 2000 человек умерли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Это самый быстрорастущий показатель за..

Дата загрузки: 2026-08-13

ООН: лихорадка Эбола унесла уже 2000 жизней в ДР Конго
Более 2000 человек умерли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Это самый быстрорастущий показатель за всю историю наблюдений. Вооружённый конфликт, плохие дороги и протесты затрудняют оперативное реагирование международных организаций в этом отдалённом регионе.

[Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря ООН]:
«По данным органов здравоохранения ДРК, количество смертей удвоилось за последние 20 дней. В среднем ежедневно регистрируют около 50 умерших».

По данным ВОЗ, 60-70% смертей от Эболы происходят в сельской местности. Причём многие заражённые обращаются в больницу слишком поздно, либо у них нет возможности получить помощь вовремя.

С начала вспышки Эболы в ДР Конго медики зарегистрировали уже более 4380 подтверждённых случаев заболевания. При этом число умерших увеличивается почти в три раза быстрее, чем во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014-2016 годах, которая была самой масштабной за всю историю наблюдений.

О нынешней эпидемии официально объявили 15 мая. Но теперь органы здравоохранения заявляют, что она началась ещё в феврале. Это показало секвенирование.

Болезнь распространяется в пяти провинциях ДРК, расположенных недалеко от Южного Судана, Уганды и Руанды.

Это вторая по масштабу вспышка Эболы в истории, уступающая только эпидемии 2014-2016 годов, которая унесла жизни 11 000 человек.

Уровень смертности в ходе текущей вспышки достигает почти 46%, что выше показателя в 39,6%, зафиксированного в 2014-2016 годах.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...