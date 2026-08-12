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ДТП в Исмаилии: не менее 18 погибших

ДТП в Исмаилии: не менее 18 погибших

Трагедия в египетском городе Исмаилия. Там столкнулись два грузовика, перевозившие рабочих. Сообщают о 18 погибших. Ещё..

Дата загрузки: 2026-08-13

ДТП в Исмаилии: не менее 18 погибших
Трагедия в египетском городе Исмаилия. Там столкнулись два грузовика, перевозившие рабочих. Сообщают о 18 погибших. Ещё 31 человек пострадал.

У городской больницы собрались родственники жертв. Они ждут, когда им выдадут тела.

[Рамадан Мохамед Абдель Монеим, родственник пострадавшего]:
«Они отправились на работу перед рассветом. Когда они возвращались, то столкнулись два автомобиля, в которых ехали рабочие. Из-за однополосной дороги произошло столкновение. Мы хотим, чтобы эта дорога была двухполосной».

По данным министерства здравоохранения, авария произошла в районе Аль-Дававис возле электростанции.

На место ДТП были направлены около 30 машин скорой помощи. Среди погибших оказались и дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Причины и обстоятельства столкновения выясняет прокуратура.
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