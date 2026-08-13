Полное солнечное затмение собрало миллионы зрителей в Испании и Исландии

Луна полностью закрыла Солнце над частью Испании и Исландии. На западе Исландии полная темнота длилась две..

Луна полностью закрыла Солнце над частью Испании и Исландии. На западе Исландии полная темнота длилась две минуты 13 секунд.

Это было первое полное солнечное затмение в Западной Европе за 27 лет. В Испании миллионы людей собрались в районах, через которые проходила полоса затмения.

В Барселоне зрители пришли на верхний этаж 144-метрового небоскрёба «Агбар». Оттуда они наблюдали затмение над храмом Саграда-Фамилия.

[Анна Мартин, жительница Барселоны]:

«Да, было потрясающе прийти сюда, потому что отсюда можно увидеть всю Барселону и затмение».

Особое внимание к явлению было приковано в испанской обсерватории Хаваламбре. Там затмение наблюдали учёные и любители астрономии. Среди них были лауреат Нобелевской премии по физике Ален Аспе и астрофизик и гитарист группы Queen Брайан Мэй.

Исследователи использовали затмение для научных исследований. В частности, команда изучала солнечную корону и проверяла работу оборудования.

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[Ален Аспе, лауреат Нобелевской премии по физике 2022 года]:

«Мы можем с большой точностью предсказывать время затмений, потому что умеем точно описывать движение Земли вокруг Солнца, движение Луны вокруг Земли и так далее. Мы можем делать это с 1600-х годов, после работ Тихо Браге, Коперника и Галилея».

А для некоторых наблюдателей лучшим местом оказался не берег или обсерватория, а самолёт. Специальный рейс Iberia вылетел из Мадрида и направился на север Испании. Он оказался в районе Паленсии в тот момент, когда Луна полностью закрыла Солнце.

На борту находились не только туристы, но и исследователи. Они изучали солнечную корону.

[Карлос Родригес, специалист по экспериментальному обучению]:

«Мы провели четыре исследования. Одно из них было посвящено форме и структуре солнечной короны во время полной фазы затмения. Мы наблюдали большую область вокруг Солнца, чтобы проверить, удастся ли обнаружить метеоры Персеиды, и собираемся обработать полученные изображения».

В предыдущий раз Пиренейский полуостров видел полное солнечное затмение в 1912 году. Следующее подобное явление в Испании ожидается 2 августа 2027 года, а 26 января 2028 года Испания и Португалия станут местом наблюдения кольцеобразного солнечного затмения. Три этих события уже назвали «иберийским трио затмений».

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