Англия – в зоне засухи: жара и нехватка воды ударили по Европе

Засуха охватила более 71% территории Англии. В зоне бедствия живёт около 45 миллионов человек, а для..

Засуха охватила более 71% территории Англии. В зоне бедствия живёт около 45 миллионов человек, а для 27 миллионов уже действуют ограничения на использование воды. Правительство Великобритании предупреждает о последствиях для сельского хозяйства, водоснабжения и природы.

Ситуация резко ухудшилась за последние недели. В конце июля засуху объявили примерно на половине территории Англии. Теперь она распространилась почти на три четверти территории. Причина – сочетание очень малого количества осадков и высокой температуры.

Июль стал для Англии и Уэльса самым сухим за 190 лет. Особенно сильно пострадал юго-восток Англии. Там выпало всего около одного процента обычного количества осадков за этот месяц.

Последствия уже заметны на полях. Великобритании в этом году грозит худший урожай зерновых как минимум с 1984 года. По оценкам, страна может недосчитаться до 2,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур. Потери фермеров могут составить около 390 миллионов фунтов.

Проблемы с водой возникают и в других странах Европы. В Германии и Нидерландах из-за низкого уровня воды на Рейне суда вынуждены перевозить меньше грузов, чтобы не сесть на мель. Фермеры в некоторых районах также столкнулись с ограничениями на полив.

Ещё серьёзнее ситуация на Дунае. Уровень воды в реке опустился до рекордно низких значений. Это уже мешает судоходству и туризму и создаёт проблемы для энергетики.

В Венгрии низкий уровень Дуная ограничил возможности охлаждения АЭС. В результате станции пришлось значительно снизить выработку электроэнергии.

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