Лесные пожары выгнали сотни туристов с полуострова Халкидики в Греции

Туристы в разгар пляжного сезона бегут с греческого полуострова Халкидики. Лесной пожар охватил дома и деревья..

Туристы в разгар пляжного сезона бегут с греческого полуострова Халкидики. Лесной пожар охватил дома и деревья вблизи двух популярных курортов – Сивири и Фурки к югу от Салоников – второго по величине города Греции.

Людей эвакуируют по морю на катерах береговой и пожарной охраны, а также на частных судах. В целом вывезли уже более 300 человек.

Местные жители тоже покидают остров. У Марии частично сгорел дом.

[Мария, местная жительница]:

«Мы выбежали на улицу и поливали из шланга всё, что могли».

У Василиса сгорели автомобиль и трактор.

[Василис, местный житель]:

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«Там был пожар. Мы поливали всё вокруг и остановили его, но всё сгорело».

По сообщениям СМИ, пожар вызвала искра после падения электрического столба. Пламя охватило территории по обеим сторонам главной дороги от Сивири до города Кассандрия. Движение транспорта остановлено.

На борьбу с огнём брошены более 140 пожарных, а также девять самолётов и семь вертолётов. Двое пожарных пострадали. Тушению огня препятствует сильный ветер до 100 километров в час.

Этим летом волны экстремальной жары прокатились по всей Европе, вызвав засуху, истощив запасы воды и создав пожароопасную обстановку. Это способствовало беспрецедентному распространению лесных пожаров в Испании, Франции и Греции.

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