Иранскую фотожурналистку приговорили к 15 годам тюрьмы

Иранскую фотожурналистку Ялду Моайери приговорили к 15 годам тюрьмы за её работу. Она много лет снимала..
Дата загрузки: 2026-08-14
Иранскую фотожурналистку Ялду Моайери приговорили к 15 годам тюрьмы за её работу. Она много лет снимала протесты, жизнь женщин и последствия военных ударов.
Предполагается, что её обвинили в интервью враждебным СМИ и передаче фотографий организациям в США и Израиле.
Ялда Моайери говорит, что у неё дома провели обыск и забрали телефон, ноутбук и фотооборудование.
[Ялда Моайери, фотожурналистка]:
«В этот раз они забрали всё, включая даже камеры, которыми я владела с детства».
После вынесения приговора журналистка оставалась на свободе в Тегеране. На обжалование решения у неё было десять дней.
[Ялда Моайери, фотожурналистка]:
«Суд надо мной прошёл заочно, без моего присутствия, и меня приговорили к 15 годам тюрьмы».
В 2022 году Ялду Моайери арестовали за освещение протестов движения «Женщина, жизнь, свобода». Тогда журналистку приговорили к восьми годам, но после амнистии срок был сокращён.
Правозащитники считают, что власти Ирана усиливают давление на журналистов. Они также отмечают, что Революционный суд, который вынес решение, слишком закрытый и ограничивает доступ обвиняемых к материалам дел.
[Роя Боруманд, иранская правозащитница]:
«Это действительно показывает усиление репрессий. Судебная система – это оружие в руках государства. Так было всегда, но теперь она откровенно и открыто действует как агент государства».
Моайери не собирается прекращать работу, несмотря на новый приговор.
[Ялда Моайери, фотожурналистка]:
«Однако ни один из этих приговоров никогда не мог заставить меня отказаться от своего пути, даже на мгновение. Я продолжала документировать и показывать реалии иранского общества и иранского народа».
По данным «Репортёров без границ», в этом году в Иране были задержаны 16 журналистов.
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