Иранскую фотожурналистку приговорили к 15 годам тюрьмы

Иранскую фотожурналистку Ялду Моайери приговорили к 15 годам тюрьмы за её работу. Она много лет снимала..

Иранскую фотожурналистку Ялду Моайери приговорили к 15 годам тюрьмы за её работу. Она много лет снимала протесты, жизнь женщин и последствия военных ударов.

Предполагается, что её обвинили в интервью враждебным СМИ и передаче фотографий организациям в США и Израиле.

Ялда Моайери говорит, что у неё дома провели обыск и забрали телефон, ноутбук и фотооборудование.

[Ялда Моайери, фотожурналистка]:

«В этот раз они забрали всё, включая даже камеры, которыми я владела с детства».

После вынесения приговора журналистка оставалась на свободе в Тегеране. На обжалование решения у неё было десять дней.

[Ялда Моайери, фотожурналистка]:

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«Суд надо мной прошёл заочно, без моего присутствия, и меня приговорили к 15 годам тюрьмы».

В 2022 году Ялду Моайери арестовали за освещение протестов движения «Женщина, жизнь, свобода». Тогда журналистку приговорили к восьми годам, но после амнистии срок был сокращён.

Правозащитники считают, что власти Ирана усиливают давление на журналистов. Они также отмечают, что Революционный суд, который вынес решение, слишком закрытый и ограничивает доступ обвиняемых к материалам дел.

[Роя Боруманд, иранская правозащитница]:

«Это действительно показывает усиление репрессий. Судебная система – это оружие в руках государства. Так было всегда, но теперь она откровенно и открыто действует как агент государства».

Моайери не собирается прекращать работу, несмотря на новый приговор.

[Ялда Моайери, фотожурналистка]:

«Однако ни один из этих приговоров никогда не мог заставить меня отказаться от своего пути, даже на мгновение. Я продолжала документировать и показывать реалии иранского общества и иранского народа».

По данным «Репортёров без границ», в этом году в Иране были задержаны 16 журналистов.

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