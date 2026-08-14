Подруги детства узнали после ДНК-теста, что они сёстры

Меена Гелтинк и Минал Тийссен встретились в Нидерландах спустя 30 лет после знакомства. Теперь они знают,..

Меена Гелтинк и Минал Тийссен встретились в Нидерландах спустя 30 лет после знакомства. Теперь они знают, что всё это время были родными сёстрами.

Обе женщины родились в Индии и в младенчестве оказались в детских домах. Их усыновили разные семьи в Нидерландах. Они выросли примерно в 130 километрах друг от друга и не знали о существовании родной сестры.

В 1996 году девушки встретились на мероприятии для усыновлённых детей и сразу подружились. Они обменялись адресами и в письмах в шутку называли друг друга сёстрами. Затем связь прервалась, и около 15 лет они ничего не знали друг о друге.

В апреле этого года обе женщины независимо друг от друга сделали ДНК-тесты MyHeritage, чтобы найти биологических родственников. Результаты показали, что они родные сёстры.

[Меена Гелтинк, 43-летняя младшая сестра]:

«Наконец-то я ощутила целостность. Будто в моём сердце появился недостающий кусочек пазла. Да, я понимаю, что всё это очень непросто, но мне действительно очень хорошо».

[Минал Тийссен, 44-летняя старшая сестра]:

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«Я была дома одна, и на телефоне появилось уведомление: ваши результаты ДНК готовы. Я открыла его, и там было написано: Меена – сестра. Я сначала не поняла, что это была знакомая мне Меена».

После этого Минал нашла фотографии подруги из юности и поняла, что именно она её сестра.

[Меена Гелтинк, 43-летняя младшая сестра]:

«Кажется, будто этих 30 лет, которые мы провели порознь, вообще не было. Мы никогда не чувствовали себя чужими. Как будто мы просто продолжаем с того места, на котором остановились».

[Минал Тийссен, 44-летняя старшая сестра]:

«Я всегда была окружена многими людьми, которые меня любят и заботятся обо мне, но внутри всегда чувствовала себя очень одинокой. И да, я всегда надеялась найти где-нибудь биологических родственников».

После того как в апреле они узнали о родстве, сёстры ежедневно разговаривают и переписываются. Теперь они пытаются наверстать годы, которые провели порознь.

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