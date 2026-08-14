На Японию обрушились рекордные ливни

По меньшей мере четыре человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести в Японии в результате..
Дата загрузки: 2026-08-14
По меньшей мере четыре человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести в Японии в результате проливных дождей. Рекордные ливни обрушились на префектуру Тиба. Она граничит со столицей Токио. Власти объявили наивысший уровень опасности.
В ряде районов за сутки выпало более 360 миллиметров осадков. Это в три раза больше среднего показателя за весь август.
Сильно пострадал город Тиба. Людей эвакуируют в специальные центры.
Затоплены автотрассы и железные дороги. Около 25 000 домов остались без электричества. При том, что я Японии эта неделя – праздничная.
Из-за перебоев с транспортом в токийском аэропорту Нарита застряли около 7000 человек.
Среди погибших был мужчина, который утонул в затопленном автомобиле.
В пострадавшие районы для помощи спасателям направили военных.
Короткая ссылка на эту страницу: