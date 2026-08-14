На Японию обрушились рекордные ливни

По меньшей мере четыре человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести в Японии в результате..

По меньшей мере четыре человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести в Японии в результате проливных дождей. Рекордные ливни обрушились на префектуру Тиба. Она граничит со столицей Токио. Власти объявили наивысший уровень опасности.

В ряде районов за сутки выпало более 360 миллиметров осадков. Это в три раза больше среднего показателя за весь август.

Сильно пострадал город Тиба. Людей эвакуируют в специальные центры.

Затоплены автотрассы и железные дороги. Около 25 000 домов остались без электричества. При том, что я Японии эта неделя – праздничная.

Из-за перебоев с транспортом в токийском аэропорту Нарита застряли около 7000 человек.

Среди погибших был мужчина, который утонул в затопленном автомобиле.

В пострадавшие районы для помощи спасателям направили военных.

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