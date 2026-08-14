100 воздушных шаров поднялись в небо над Бристолем

Десятки разноцветных воздушных шаров взлетают над поместьем Эштон-Корт в Англии. Такое зрелище здесь можно увидеть каждый..

Десятки разноцветных воздушных шаров взлетают над поместьем Эштон-Корт в Англии. Такое зрелище здесь можно увидеть каждый год в августе во время трёхдневного Бристольского международного фестиваля воздухоплавания. Он крупнейший в Европе.

Полёты аэростатов проходят в шесть утра и в шесть вечера, если не мешает погода. Посмотреть на воздушные шары приходят до полумиллиона зрителей. Мероприятие бесплатное.

Помимо показательных полётов, также устраивают ночное шоу Nightglow. В этом году в фестивале участвуют более 100 аэростатов.

Праздник проводят здесь с 1979 года. Основали фестиваль несколько друзей, которые увлекались воздухоплаванием.

Во главе этой команды стоял конструктор аэростатов Дон Кэмерон. В 1967 году он построил первый в Великобритании современный воздушный шар. Аэростат носил название «Бристольская красавица».

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